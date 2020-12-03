За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 27, Новокузнецк – 18, Междуреченск – 10, Киселевск – 9, Юрга – 9, Белово – 8, Калтан – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Мыски – 7, Таштагольский МО – 7, Анжеро-Судженск – 6, Березовский – 6, Осинники – 6, Прокопьевск – 6, Новокузнецкий МР – 6, Полысаево – 5, Топкинский МО – 5, Краснобродский – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Кемеровский МО – 3, Прокопьевский МО – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Беловский МР – 1, Ижморский МО –1, Крапивинский МО – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

169 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17826 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13850 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".