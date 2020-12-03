За 11 месяцев 2020 года в центры занятости населения региона с целью трудоустройства, повышения квалификации или переобучения обратились более 5 тысяч инвалидов. По данным Минтруда Кузбасса, были трудоустроены 1,3 тысячи человек, в том числе 958 приняты на постоянные рабочие места. Предварительные итоги работы по содействию занятости подведены к Международному дню инвалидов.

«В этом году введены новые меры поддержки и стимулирования кузбасских работодателей, принимающих на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут оформить субсидии на возмещение из областного бюджета фактических затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов, включая дистанционные, а также получить компенсацию на оплату труда кураторов, которые помогают таким сотрудникам адаптироваться на новой работе», — сообщил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Как сообщает региональное министерство труда и занятости населения, благодаря этим мерам были трудоустроены 18 человек, четверо из них работают дистанционно. Заключены договоры на сопровождение при трудоустройстве 14 инвалидов.

Участниками программы «Стажировка инвалидов молодого возраста» с начала года стали 22 выпускника образовательных организаций. Под руководством наставников они прошли обучение по профессиям: швея, системный администратор, оператор ЭВМ, бухгалтер, делопроизводитель, маляр, менеджер, слесарь-ремонтник, столяр, художник-конструктор (дизайнер), экономист и др.

9 кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья организовали собственное дело, на его развитие каждый получил по 150 тысяч рублей. Теперь они занимаются пчеловодством, разведением домашних животных, ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, производством изделий народных художественных промыслов, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Услугами по профориентации воспользовались 2,9 тысячи инвалидов. 118 граждан прошли обучение по самым разным профессиям: охранник, парикмахер, кладовщик, швея, специалист по кадрам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также по программе «Информационные технологии с применением 1С».

Психологи-профконсультанты оказывают безработным гражданам психологическую поддержку, обучают навыкам социальной адаптации на рынке труда. Такие услуги в текущем году уже получили 1,8 тысячи безработных инвалидов.

Все услуги и меры поддержки оказываются за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Кузбасса на 2014–2024 годы».

Традиционно к Международному дню инвалидов в центрах занятости населения региона проходит Декадник инвалидов. С программой можно ознакомиться по ссылке http://www.ufz-kemerovo.ru/page/анонсы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.