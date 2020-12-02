С 22 ноября в Новокузнецке, Прокопьевске и Кемерове действует режим неблагоприятных метеоусловий. Его неоднократно продляли. Причина — вредные выбросы предприятий, выхлопы автомобилей и печное отопление частного сектора. Когда станет легче дышать, узнавала Арина Мерлова.

Отсутствие видимости и неприятный запах. Как следствие — аварии на дорогах и плохое самочувствие. Авиарейсы откладываются. Например, только вчера самолёт из Кемерова в Санкт-Петербург задержался почти на 9 часов. Причина — сильный туман, ухудшающий обзор на расстоянии до 500 метров.

Режим неблагоприятных метеорологических условий в трёх городах Кузбасса, а именно в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, был введён 22 ноября. Несколько раз его продлевали. По последней информации он будет действовать до 18:00 завтрашнего дня. Сегодня в областной столице сильного смога нет. Но дышать по-прежнему тяжело.

На выходных Роспотребнадзор провёл мониторинг качества воздуха. В итоге, в Кемерове и Новокузнецке обнаружено превышение нормы содержания бензопирена почти в 4 раза. Канцероген относится к веществам первого класса опасности.

В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса объяснили: неблагоприятные метеорологические условия характерны для региона именно в зимнее время. Это связано с географическим расположением и климатом.

В Кемеровском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали: когда закончится режим так называемого «чёрного неба», пока неизвестно. На это влияет много факторов. Но улучшения уже однозначно есть. В Кузбасс идёт снег, который буквально отмывает атмосферу. Но всё же пока специалисты рекомендуют долго не гулять на улице и не открывать окна в жилых помещениях.

Автор: Арина Мерлова