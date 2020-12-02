Более 2 миллиардов рублей до конца 2022 года. Накануне правительство Кузбасса и компания МТС договорились развивать цифровые проекты. Об основных аспектах соглашения расскажет Михаил Захаров.

Повышение безопасности и качества городской среды. В населённых пунктах региона создаются тестовые зоны «Умный город». Доступный и скоростной интернет, облачные хранилища… Интеграция информационных и коммуникационных технологий призвана повысить эффективность обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. Например, представители власти смогут напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем, что происходит в городе, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни.

Как подчеркнул губернатор Сергей Цивилев, подписанное соглашение позволит совместно реализовать новые инвестиционные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию цифровых технологий в регионе, а значит и улучшению качества жизни всех кузбассовцев.

Для выполнения первостепенных задач необходима модернизация сетей мобильной связи различных стандартов, в том числе в городах региона, пригородах, в малых населенных пунктах, вдоль автомобильных дорог. И это — зона ответственности МТС. В ближайшее время компания планирует обеспечить порядка 900 социально-значимых объектов Кузбасса широкополосным доступом в интернет.

И это только первый шаг на пути долгосрочного сотрудничества, нацеленного на повышение качества жителей региона через социально важные программы и проекты.

Автор: Михаил Захаров