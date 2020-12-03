Депутаты области рассмотрели проект регионального финансового документа на 14-м заседании парламента. Об итогах работы за прошедший год рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что 2020-й был непростым периодом для региона. Экономика держала удар из-за мирового угольного кризиса, а также из-за пандемии. Однако ряд мер, принятых правительством Кемеровской области, позволил ей не только удержаться на плаву, но и добиться высоких результатов. К примеру, в металлургии выпуск продукции вырос на 2,2%. Химическая отрасль увеличила выпуск лекарственных средств и материалов. Значительный рост производства отмечается и в машиностроении. Однако экономика Кузбасса во многом базируется на угледобывающей промышленности. Именно угольщики обеспечивают более 40% доходов областного бюджета.

В период пандемии основой экономики стала строительная отрасль. В этом году Кузбасс стал единственным регионом в Сибири, где темпы в этой сфере не снизились. До конца года будет введено в строй более 800 тысяч квадратных метров жилья. Возводятся более 70 крупных объектов социальной сферы. Среди них спорткомплекс «Кузбасс-Арена», ледовый дворец «Кузбасс», Арена кузнецких металлургов, объекты культуры и образования. В рамках национального проекта «Демография» открыли 6 новых детских садов, до конца года в строю будут ещё четыре. В Новокузнецке сдали 81-ю школу и ещё одну в кемеровской Лесной Поляне. Заканчивается строительство образовательного учреждения в поселке Металлургов и в городе Тайга.

Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса: «В 2021 году откроем 4 школы, куда смогут ходить более 3000 учеников: две в Кемерове и по одной в Анжеро-Судженске и Юрге. Кроме того, в 2021 году за счет средств областного бюджета будет введен дополнительный двухэтажный блок начальной школы в лицее № 89 в Кемерове. В 2019 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса мы запустили региональный проект «Моя новая школа». В его рамках капитально ремонтируем и оснащаем новым оборудованием действующие школы. Со старта проекта открыли после ремонта 12 школ в семи городах и пяти районах. До конца этого года откроем еще 2 школы, в начале 2021 года – еще 6. 8 школ откроем к началу следующего учебного года».