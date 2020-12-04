За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 45, Кемерово – 37, Белово – 18, Осинники – 13, Междуреченск – 9, Прокопьевск – 9, Таштагольский МР – 8, Березовский – 6, Тайга – 4, Юрга – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Анжеро-Судженск – 2, Новокузнецкий МР – 2, Топкинский МО – 2, Беловский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Яйский МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ижморском МО.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Крапивинском МО.

173 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17999 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13939 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".