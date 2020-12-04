В Кузбассе досрочно завершили формирование Единого реестра органов записи гражданского состояния. Итоги работы Управления ЗАГС подвели на рабочем совещании в администрации правительства Кузбасса.

«С 2021 года кузбассовцы смогут дистанционно запрашивать документы для себя или своих несовершеннолетних детей в любом ЗАГСе России. Например, получать справки о регистрации актов гражданского состояния — рождении ребенка, заключении брака. И если раньше на пересылку документов могло уходить более месяца, так как приходилось почтой отправлять запросы в другие субъекты страны, то теперь процедура упростится. Можно будет получить необходимый документ в день обращения», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как пояснила начальник Управления ЗАГС Кузбасса Яна Полещук, жителям региона больше не придется обращаться в территориальные отделы, где они изначально проходили регистрацию. Например, человек, зарегистрировавший брак в Киселевске и затем переехавший в Кемерово, раньше должен был ехать в другой город, чтобы получить повторный документ, или же ждать пересылки свидетельства по почте. Теперь достаточно прийти в ближайший ЗАГС. Услуга будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.

К реализации проекта по созданию Единого реестра Кузбасс приступил в 2017 году. До 5 ноября 2020 года специалисты органов ЗАГС региона перевели в электронный вид и загрузили в систему около 11 млн записей с 1926 по 2018 годы. Около 4,6 млн из них — записи о рождении, 2,1 млн — о браке.

По размеру архивного фонда Кузбасс находится на 12-м месте среди регионов России. При этом только 18 субъектов страны обладают фондами, превышающими 10 млн актов. Из них 5, в том числе Кузбасс, смогли досрочно выполнить задачи по формированию Единого реестра.

ДЛЯ СПРАВКИ. Информационная система введена в эксплуатацию 1 октября 2018 года, она объединила 3 644 органа ЗАГС Российской Федерации (более 17 тыс. сотрудников). Органы исполнительной власти, ПФР, ФНС, органы социальной защиты населения, органы МВД и нотариусы уже получают сведения из реестра через систему межведомственного электронного взаимодействия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.