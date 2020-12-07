Сельский Дом культуры капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В модернизацию учреждения было вложено 3,3 млн рублей: 2,8 млн рублей из федерального бюджета и 561 тыс. рублей — из областного.

В здании 1984 года постройки заменили все коммуникации, отремонтировали фойе и сцену, установили пожарную сигнализацию, которой здесь ранее не было. В учреждении также полностью обновили материально-техническую базу: приобрели новые театральные кресла и занавес, профессиональное звуковое и световое оборудование, сценические костюмы.

Новоселье стало долгожданным событием не только для жителей села Кузедеево. Дом культуры посещают жители ближайших населенных пунктов Новокузнецкого района: Зеленого Луга, Гавриловки, Шартонки, Таргая, Юлы, Лыса, Подстрелки, Белоруса, Сарбалы. В клубе занимаются более тысячи детей и взрослых.

Гордость клуба — театр кукол «Лесная сказка», которым 44 года руководит Алевтина Новоселова. На VII Международном фестивале детских любительских театров «Кукла в детских руках» коллектив получил диплом I степени. Популярен народный фольклорный ансамбль «Иван-да-Марья», который в этом году отмечает 25-летие творческой деятельности. При клубе работают несколько фольклорных, вокальных и хореографических ансамблей, кружки ИЗО и рукоделия, спортивные секции, детские клубы и школа безопасности для пожилых и инвалидов.

Кузедеевский СДК стал 11-м учреждением Кузбасса, обновленным по федеральной программе «Культура малой родины». До конца ноября состоятся презентации еще трех учреждений в Юргинском, Кемеровском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.