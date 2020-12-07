По информации регионального Оперативного штаба, на 5 декабря в Кузбассе выявлено еще 175 случаев, на 6 декабря — 177 случаев, на 7 декабря – 179 случаев. За трое суток скончались 12 человек.

Подробности за прошедшие сутки. На 7 декабря в Кузбассе выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемерово – 28, Белово – 14, Междуреченск – 11, Березовский – 9, Новокузнецкий МР – 9, Таштагольский МР – 9, Прокопьевск – 8, Юрга – 8, Калтан – 7, Киселевск – 7, Тайга – 7, Осинники – 6, Полысаево – 6, Краснобродский – 4, Беловский МР – 4, Топкинский МО – 4, Гурьевский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Промышленновский МО – 1, Яйский МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и неврологической патологии. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Краснобродском.

186 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 18580 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3193 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13095 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".