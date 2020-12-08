Партия новых автобусов, предназначенных для междугородных, городских и пригородных перевозок, пришла в регион по государственной областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи». Они будут направлены в муниципалитеты Кузбасса.

«Закуплен транспорт российского производства, рассчитанный на эксплуатацию в сибирских погодных условиях и оснащенный современным оборудованием, в том числе автоматической системой пожаротушения и устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Автобусы отвечают всем требованиям безопасности. Общая стоимость поставленной партии — 216,6 миллионов рублей. В целом же на программу обновления транспорта из бюджета области выделено более 7 миллиардов рублей, к 300-летию Кузбасса поступит почти 1100 новых автобусов», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

10 низкопольных ЛиАЗов вместимостью 105 человек предназначены для работы на городских и пригородных маршрутах. Транспорт приспособлен для маломобильных пассажиров: у автобусов есть выдвижные платформы, внутри — просторная площадка и крепления для инвалидных колясок. Стоимость каждого ЛиАЗа составляет 10,3 млн рублей. Техника работает на экологически чистом топливе — природном газе. По 5 автобусов направлено в Кемеровскую автоколонну №1237 и в ПАТП №4 Новокузнецка.

7 дизельных междугородных автобусов НефАЗ стоимостью более 7,9 млн руб. за единицу получила Кемеровская автоколонна №1237, также один автобус ушел в Мариинское ГПАТП. 3 пригородных автобуса НефАЗ, работающих на природном газе, стоимостью более 8,5 млн рублей каждый переданы в Прокопьевск, по одному направлено в ПАТП №1 Новокузнецка и в Кемеровскую автоколонну №1237. Один пригородный автобус НефАЗ стоимостью более 7,6 млн рублей, работающий на дизельном топливе класса Евро-5, направлен в Березовское ГПАТП.

По информации министерства транспорта Кузбасса, с 2019 года в регион поступили 672 автобуса, еще 133 единицы придут в течение декабря. В первом квартале 2021 года ожидается поступление 280 автобусов. Таким образом, до 300-летия Кузбасса автобусный парк региона обновится на 60%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.