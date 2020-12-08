На торжественном приеме в администрации правительства Кузбасса государственные награды были вручены работникам здравоохранения, образования, угольной и металлургической промышленности, участникам проектов в рамках «Года Памяти и Славы», а также победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов. Всего были отмечены 22 человека и коллективы 11 организаций.

«Подводя итоги этого сложного года, могу смело сказать, что Кузбасс преодолел серьезные внешние вызовы благодаря совместным усилиям таких неравнодушных профессионалов, как вы. Несмотря на кризис в угольной отрасли и пандемию, мы не отказались от своих целей и планов, продолжаем реализацию всех социально-экономических программ, готовимся к 300-летию региона. Вы работаете в разных сферах, но одинаково упорно трудитесь ради общего дела, ради блага всех кузбассовцев. Именно вас можно назвать настоящими героями этого года», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном награждении.

За большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены заведующая отделением Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Барбараша Татьяна Афонина, заместитель главного врача Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна Бондаренко, врач-пульмонолог Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Наталья Рыкова, анестезиолог-реаниматолог Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Александр Угрюмов. Они одними из первых в Кузбассе начали лечить пациентов с COVID-19.

Медалью Луки Крымского награждена Татьяна Ибрева, рентгенолаборант Новокузнецкой городской клинической больницы №1, которая за период пандемии сделала более 100 снимков пациентов. Благодарность президента Российской Федерации объявлена санитару Кузбасского патологоанатомического бюро Андрею Острову. Благодарности президента России также удостоена Наталья Филимонова — директор регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю». По ее инициативе для помощи пожилым людям во время пандемии был создан штаб волонтеров.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени награждены начальник горного цеха общества «Шахтоуправление «Майское» Андрей Мамонов и подземный проходчик Шахтопроходческого управления общества «СУЭК-Кузбасс» Николай Тонышев. Машинисту экскаватора Кедровского угольного разреза Евгению Вяткину и подземному проходчику шахты «Усковская» Олегу Гришину присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоен начальник обжимного цеха ООО «ЕВРАЗ ЗСМК» Сергей Шипулин.

За успехи в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов Почетной грамотой президента Российской Федерации награжден профессор кафедры технологии машиностроения Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, доктор технических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ Валерий Блюменштейн. Благодарностью президента России также отмечен заведующий кафедрой прикладных информационных технологий Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Александр Пимонов.

11 промышленных коллективов и общественных организаций региона получили грамоты и юбилейные медали комитета «Победа» за значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий к 75-летию Великой Победы и решение проблем ветеранов. Также комитет наградил грамотой и медалью Почетного гражданина города Кемерово, члена Кемеровского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Анатолия Терехова.

Благодарностями губернатора Кузбасса были отмечены 7 молодых специалистов и студентов — победители Всероссийского конкурса молодежных проектов 2020 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.