Машины приобретены на средства резервного фонда Правительства Российской Федерации, выделенные по программе борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Общая стоимость поступившего автотранспорта — более 20 миллионов рублей.

«За 2020 год в Кузбасс по разным программам поступил уже 81 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В Новокузнецке за это время автопарк скорых был обновлен полностью, в целом планируем за этот год заменить треть автопарка скорых региона. В первую очередь новые автомобили выделяются тем станциям, где износ транспорта уже начал мешать нормальной работе медиков. Обновление крайне актуально, потому что никогда прежде бригадам не приходилось работать в таком напряженном режиме. Отмечу, что поступающий к нам транспорт специально приспособлен для работы в погодных условиях Сибири», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые машины скорой медицинской помощи рассчитаны на температуру до -50 градусов. Салон дополнительно утеплен, внутри есть печка, а также сухой фен для обогрева больного при транспортировке. Кроме того, 7 из 10 новых автомобилей — полноприводные, что позволит им без проблем передвигаться по бездорожью и снежным заносам. Эти машины будут работать в сельской местности.

Автомобили распределили в Тисульскую, Тяжинскую, Чебулинскую, Яйскую районные больницы, в Мариинскую городскую больницу, Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров г. Полысаево. Кемеровской станции скорой медицинской помощи передали две машины, по одной — Прокопьевской и Тайгинской станциям.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, до конца 2020 года в регион по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут еще 5 реанимобилей класса «С» для работы бригад санавиации. Оснащение этих машин позволяет проводить реанимационные мероприятия во время транспортировки пациента в больницу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.