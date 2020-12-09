С учетом текущей эпидемической обстановки режим изоляции в домашних условиях для людей в возрасте 65 лет и старше продлевается до 23 декабря.
Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:
— посетить медицинскую организацию;
— сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;
— посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
— в случаях, связанных с семейными нуждами;
— в иных экстренных и бытовых ситуациях.
Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".