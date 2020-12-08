Снежный патруль вышел на улицы городов региона. С приходом зимы у сотрудников Госавтоинспекции появились сезонные подопечные. Юные кузбассовцы, подвергающие свои жизни опасности, развлекаются на несанкционированных горках.

Горка – неотъемлемая часть русской зимы. Веселая и опасная, особенно если заканчивается где-нибудь в районе теплотрассы, а то и вовсе на проезжей части.

В минувшие выходные в Новокузнецке школьник, катаясь на санках с непредназначенного для этого сооружения, угодил под колёса автомобиля. И, как показывает практика, подобные печальные случаи происходят зимой во всех городах Кузбасса. Потому с первым снегом инспекторы, патрулируя улицы, не только выполняют свои прямые обязанности, но и следят за появлением несанкционированных горок, которые вместе с дорожными службами ликвидируют. Но у каждого склона полицейского не поставишь.

Обеспечить безопасность юных кузбассовцев — задача всех взрослых. При обнаружении несанкционированных горок, либо несовершеннолетних, играющих рядом с проезжей частью, об этом необходимо сообщать в дежурную часть местной Госавтоинспекции или в отдел полиции. Люди в форме примут необходимые, прописанные законом и здравым смыслом меры. Чтобы безобидный на первый взгляд спуск не стоил чьей-то жизни.

Автор: Сергей Ищенко