Пока не массово. В первую очередь препарат ввели медицинским и социальным работникам, волонтёрам и педагогам. Когда прививки смогут поставить все остальные, а также кому это противопоказано, узнавала Анастасия Подоляко.

В Кузбасс привезли первую партию вакцины «Спутник V». Тысячу доз распределили по медицинским учреждениям. Хранят в специальных холодильных камерах, достают непосредственно перед процедурой. Около 30 минут необходимо, чтобы вещество нагрелось. Препарата из одной такой ампулы хватает, чтобы поставить прививку пятерым пациентам.

Сегодня на приёме в процедурном кабинете только врачи. Василий Жданов — анестезиолог-реаниматолог. За время пандемии 2 раза заходил на дежурство в «красную» зону. Поэтому с болезнью, осложнениями и её последствиями знаком. Но на решение повлияло даже не это: считает вакцинацию больше не защитой, а ответственностью каждого.

Препарат «Спутник V» предназначен для взрослого населения — от 18 до 60 лет. Вводят его в два этапа: те, кому поставили прививку сегодня, должны прийти на повторную через 21 день. Полностью же иммунитет формируется в течение 1,5 месяцев. В это время обязательно надо продолжать соблюдать меры профилактики.

Кроме того, сейчас обсуждается поставка в регион вакцины «ЭпиВакКорона», которая разработана в новосибирском центре «Вектор». По мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации старшего населения.

Автор: Анастасия Подоляко