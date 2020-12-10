На заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева были подведены итоги работы за 2020 год. Также главы муниципалитетов, ведомств и представители общественных объединений и общин рассказали о планах на юбилейный 2021 год.

«Кузбасс является исторической родиной коренных малочисленных народов Сибири — шорцев и телеутов. В регионе особое внимание уделяется сохранению их этнической самобытности, культуры и языка. В 2020 году на эти цели в рамках госпрограммы «Культура Кузбасса» направили более 20 миллионов рублей. В частности, благодаря этим средствам создается инфраструктура в местах проживания коренных народов. В этом году в Кузбассе были открыты 4 этнические площадки, которые, по сути, являются общественными, доступными для всех пространствами, оформленными в традиционном для коренного народа стиле», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в 2020 году были обновлены экспозиции историко-этнографического музея «Чолкой» в селе Беково Беловского района и телеутского музея под открытым небом в деревне Шанда Гурьевского муниципального округа. В 38 отдаленных шорских поселках бесплатно установили 228 солнечных электростанций. При этом проведение фестивалей и праздников из-за пандемии в основном осуществлялось в онлайн-формате.

Как рассказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, в 2021 году уличное освещение появится в центре духовной культуры шорского народа Эне-Таг в поселке Чувашка. В поселке Усть-Анзас Таштагольского района установят шорский сарчин (в переводе с шорского — «коновязь»). Также в юбилейный для Кузбасса год пройдут межрегиональный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» и фестиваль коренных народов Сибири «Тюльберский огонь». Запланировано развитие этнотуристических маршрутов (Новокузнецк — Шерегеш — Таштагол, «В гостях у дедушки Шапкая» в Мысках) и многое другое.

Занятия по шорскому и телеутскому языкам проходят в рамках факультативов, внеурочного и дополнительного образования детей. Как уточнила начальник управления общего образования Минобрнауки Кузбасса Марина Гераськина, шорский язык сейчас изучают 535 школьников, телеутский — 150. В федеральном учебно-методическом совете прошли согласование две кузбасские программы «Родной язык (шорский как неродной)» и «Родной язык (телеутский как неродной)» для 1-4 классов. После доработки их направят в Министерство просвещения Российской Федерации для включения в реестр образовательных программ. На базе НФИ КемГУ ведется подготовка специалистов по преподаванию шорского и телеутского языков. В вузе открыта магистратура по поликультурному образованию, проходят курсы повышения квалификации, курсы переподготовки кадров по направлению «Родной язык».

В 2020 году тиражом в тысячу экземпляров был выпущен федеральный учебник шорского языка «Шор тили. Букварь для 1 класса». Как пояснила один из его авторов, руководитель центра языков и культур народов Сибири НФИ КемГУ Елена Чайковская, над оформлением книги трудилась команда из пяти художников, все иллюстрации созданы вручную на основе фотографий коренных малочисленных народов Кузбасса. Также составлено дидактическое приложение «Веселая азбука. 100 заданий», при поддержке регионального министерства культуры и национальной политики записаны видеоуроки шорского языка. Ознакомиться с материалами виртуальной языковой школы можно по ссылке http://xn--h1alg4a1b.xn--p1acf/publ/2#.

2020 год стал юбилейным для двух общественных организаций региона: 30-летие отметили ассоциация шорского народа «Шория» и ассоциация телеутского народа «Эне-Байат». Активисты получили областные награды.

ДЛЯ СПРАВКИ. По данным всероссийской переписи 2010 года, в Кузбассе проживает 10 672 шорца и 2520 телеутов. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие, собирательство. Совет представителей коренных малочисленных народов создан при губернаторе в 2019 году. Консультативно-совещательный орган занимается вопросами природопользования, социальной поддержки и правового регулирования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.