Благоустройство осуществлялось по областному конкурсу инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива», который проходит в рамках подготовки к 300-летию региона. На реализацию идей жителей разных районов из областного бюджета в 2020 году было выделено 102 миллиона рублей.

«К 300-летию Кузбасса планировалось реализовать 300 народных проектов. За 2 года действия программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива» их уже 249, еще 100 планируем воплотить в 2021 году. Так как программа пользуется популярностью, мы решили увеличить ее финансирование. Если в 2019-2020 годах на эти цели в бюджете было заложено примерно 100 миллионов рублей, то в следующем году – уже 125 миллионов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По условиям конкурса регион оплачивает от 50% до 90% стоимости объекта, но не более 1,25 млн рублей на проект. Остальное — средства муниципалитетов, бизнеса и жителей.

В этом году жители Белова, Новокузнецка и Тайги подали заявки на благоустройство территорий дошкольных учреждений. Родители захотели сделать места для прогулок детей более комфортными. На воплощение трех инициатив было выделено 2,9 млн рублей из регионального бюджета.

Самым масштабным из них оказался проект в Тайге. Обновление территории детского сада №5 обошлось почти в 1,9 млн рублей. Из них 1,25 млн рублей направлено из регионального бюджета, 400 тыс. рублей выделил муниципалитет, 200 тыс. рублей — средства предпринимателей, более 40 тыс. рублей собрали жители. Первым делом заменили ограждение территории, установили новые ворота. На площадке для занятий физкультурой было уложено резиновое покрытие, установлены бревно, спортивный комплекс, мишень для метания, универсальные ворота с баскетбольным кольцом. Также на территории детсада появилось новое деревянное игровое оборудование: горки, домики, качели, машина и лабиринт.

Для участия в конкурсе «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в 2021 году уже поданы 132 заявки. У желающих воплотить идею по благоустройству есть еще неделя, чтобы сообщить о своей инициативе. Дата окончания приема заявок — 18 декабря. С условиями конкурса, контактами организаторов, а также победителями 2019–2020 годов можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Кузбасса в разделе «Инициативное бюджетирование» https://www.ofukem.ru/activity/initiative-budgeting/about-the-projects/.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.