Диагностировать заболевания на ранней стадии и обследовать практически все органы и системы позволяет новый аппарат МРТ в кузбасской Областной детской больнице. Таких по всей России всего 6. Оборудование в регион пришло осенью. Спустя 3 месяца можно подводить первые итоги работы. Подробнее о них расскажет Анастасия Подоляко.

Аппарат МРТ позволяет врачу увидеть малейшие нарушения и патологии внутри организма. А это — возможность выявить заболевание на ранней стадии и сразу приступить к лечению. Один из последних примеров: школьницу привезли на скорой помощи, девочке в тяжёлом состоянии экстренно сделали обследование, результат показал — инсульт.

Потом ребёнка лечили в отделении анестезиологии и реанимации, перевели в нейрохирургию, затем — в психоневрологическое отделение. Жизнь и здоровье девочки удалось сохранить благодаря своевременной диагностике. Кстати, обследование можно проводить даже малышам. Раньше для этого приходилось ездить в соседние регионы.

Многие дети боятся темноты и замкнутого пространства. Но внутри этого тоннеля можно включить свет. К тому же, есть специальная разработка: этот шлем с зеркалами. Во время процедуры ребёнок видит себя и, как говорят врачи, бесконечность.

Оперативные и точные результаты упрощают постановку диагнозов. Например, в неврологии есть ряд аномалий, которые можно увидеть только с помощью МРТ.

Подобный комплекс появился и в новокузнецкой больнице имени Малаховского. Всего же за этот год в детские медучреждения поступили 74 единицы различного оборудования. Большая часть аппаратов уже используется для диагностики и лечения самых маленьких пациентов.

Автор: Анастасия Подоляко