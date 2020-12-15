Губернатор Сергей Цивилев провел личный прием граждан в онлайн-формате. Для решения вопросов жителей региона к разговору подключались заместители губернатора, министры правительства Кузбасса, а также главы территорий по видеосвязи.

«Ни один из вопросов, с которыми к нам обращаются, не остается без внимания. Обратная связь позволяет понять, что больше всего волнует жителей, чтобы затем совместными усилиями менять регион к лучшему. Особенно важно, что люди обращаются за поддержкой в реализации социальных проектов, которые в перспективе могут повлиять на жизнь кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пенсионерка из Ижморского округа Людмила Голикова попросила губернатора выделить муниципалитету специализированный автомобиль под социальное такси для инвалидов и пенсионеров. Людмиле Александровне 72 года, она до сих пор работает в Совете ветеранов и хорошо осведомлена о трудностях, с которыми сталкиваются пожилые жители деревень. Вопрос с машиной будет решен уже в первом квартале 2021 года.

Командир поисково-спасательного отряда «Спасатель» Артур Покатилов озвучил предложение молодых активистов о создании регионального кинологического полигона для подготовки собак-спасателей. Сергей Цивилев обсудил идею с министром туризма и молодежной политики Антоном Пятовским. Проект будет профинансирован из фонда губернаторских грантов.

Еще одно обращение поступило от предпринимателя Сергея Полухина. Офицер запаса после выхода в отставку начал заниматься разведением крупного рогатого скота. Сейчас он хочет расширить хозяйство и создать дополнительные рабочие места для жителей Крапивинского района. Губернатор поручил Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса помочь предпринимателю подготовить бизнес-план для дальнейшего участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап». Он выдается начинающим фермерам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Многодетная мама из Кемерова Наталья Сафронова организовала частный детский сад «Барбарики». К губернатору она обратилась с просьбой выделить дополнительный уголь для учреждения. К решению проблемы подключились сразу два ведомства. Министерство угольной промышленности Кузбасса выделит детсаду бесплатное топливо, а в министерстве промышленности обсудят возможность подключения дошкольного учреждения к системе газоснабжения.

После обращения Надежды Кель будет решена многолетняя проблема жителей поселка Металлплощадка Кемеровского округа. Она попросила провести ремонт дорожного полотна по улице Рабочая 3-я — по ней ездит школьный автобус. Участок включили в план нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируемый срок завершения работ — сентябрь 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.