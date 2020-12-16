Ребята смогут изучать компьютерную графику и заниматься военно-патриотической подготовкой. Появление новых секций стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На оснащение было выделено 1,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

«В 2020 году по нацпроекту «Образование» кружки и секции в 17 муниципалитетах Кузбасса получили новое оборудование. На это было направлено более 40 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Благодаря появлению новых и улучшению материальной базы уже существующих секций возможность получать дополнительное образование появилась еще у 6 тысяч школьников региона. Так, в Салаире и Гурьевске в новые кружки смогут ходить почти 200 ребят. В 2021 году продолжим переоснащение учреждений, чтобы заниматься в них начали еще 30 тысяч кузбасских школьников», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Доме детского творчества в Салаире открыли «VR-студию». Здесь школьники будут изучать основы компьютерной графики и научатся создавать макеты и модели различных объектов в виртуальной реальности. Кабинет оснащен современным оборудованием. Образовательная программа рассчитана на детей 10-14 лет.

На базе Центра дополнительного образования в Гурьевске открылся клуб военно-патриотической подготовки, посещать его смогут школьники всех возрастов. Здесь установлены комплекс для лазерной стрельбы по мишеням и манекены-тренажеры для отработки сердечно-легочной и мозговой реанимации, так как в кружке изучают основы оказания первой медицинской помощи. Закуплены оборудование (ноутбук, интерактивная доска, проектор) и камуфляжные костюмы.

По данным регионального министерства образования и науки, дополнительное образование в Кузбассе получают почти 130 тысяч школьников. Самые популярные направления — спорт, эстрадный вокал, танцы и компьютерные технологии. Все кружки и секции, которые работают при учреждениях дополнительного образования, бесплатные.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.