Всем жителям региона, которые лечатся от коронавируса дома, положены бесплатные лекарства. Медикаменты уже получили более трех тысяч человек. Эпидситуацию обсудили на очередном брифинге с участием представителей Министерства здравоохранения Кузбасса и областного Роспотребнадзора. Когда начнётся массовая вакцинация от ковид-19 и ожидается ли подъём заболеваемости знает Арина Мерлова.

Уровень заболеваемости ковид-19 снижается. В сравнении с предыдущей неделей — на три процента. На сегодняшний день 850 человек находятся на стационарном лечении, 2145 — на амбулаторном. При этом на кислородной поддержке — 324 пациента, на искусственной вентиляции лёгких — 44. Сокращён коечный фонд.

С начала пандемии заболели 1817 медицинских работников. 28 скончались. На брифинге рассказали: на период новогодних выходных приостановят плановые госпитализации. При этом все больницы будут работать в прежнем режиме. Исключение — первое и седьмое января.

В Кузбассе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Уже поступили две крупных партии лекарственных препаратов. В общей сложности — 2300 доз. Их развезли по медицинским организациям. Привиты 824 человека. На брифинге напомнили, что процедура добровольная. В первую очередь «Спутник V» получают врачи, учителя, волонтёры. Важный пункт — отсутствие антител к ковиду.

Автор: Арина Мерлова