По информации регионального Опершатаба по коронавирусу, с 18 декабря разрешается проведение однодневных новогодних сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе, на которых предоставляются услуги торговли и общественного питания, при строгом соблюдении следующих условий:

— услуги торговли и общественного питания должны оказывать с соблюдением требований санитарных норм и правил по профилактике COVID-19;

— к работе нельзя привлекать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также людей с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции;

— посетители ярмарок должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Места проведения ярмарок утверждаются органами местного самоуправления.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям с заболеваниями, требующими самоизоляции, рекомендовано воздержаться от посещения ярмарок.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".