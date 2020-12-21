Современные мастерские для освоения профессиональных навыков оборудованы по нацпроекту «Образование». 10 из них ранее начали работу в учебных заведениях Юрги и Прокопьевска. 21 декабря в Кузбасском медицинском колледже открылись еще 4 новые лаборатории, а также 5 мастерских в Кемеровском профессионально-техническом техникуме.

«В колледжах и техникумах региона в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» уже оборудованы 44 инновационные мастерские: 25 открылись в 2019 году, 19 — в 2020-м. За два года в модернизацию материально-технической базы колледжей и техникумов Прокопьевска, Юрги, Кемерова и Новокузнецка вложено почти 330 миллионов рублей из консолидированного бюджета и внебюджетных источников. Современные мастерские стали площадкой для проведения в Кузбассе чемпионата WorldSkills Russia. Теперь почти 8 тысяч студентов региона смогут совершенствовать навыки с помощью этого оборудования», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кузбасском медколледже открылись мастерские по направлениям «Медицинский и социальный уход», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторный медицинский анализ» и «Фармацевтика». На их оснащение выделено 13,9 млн рублей, в том числе 12,1 млн из федерального бюджета, 1,2 млн рублей — из областного, 606 тыс. рублей — из внебюджетных источников. В современных учебных кабинетах студенты-медики смогут отрабатывать навыки ухода за больными на многофункциональных манекенах, учиться делать сердечно-легочную реанимацию, промывание желудка и другие процедуры. Новые навыки в лабораториях смогут получить будущие фармацевты и стоматологи.

В Кемеровском профессионально-техническом техникуме обустроены лаборатории по профилям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Обслуживание тяжелой техники» и «Экспедирование грузов». На модернизацию направлен 51,1 млн рублей, в том числе 34,1 млн рублей из федерального бюджета, 15 млн рублей — из областного, 2 млн рублей — из внебюджетных средств.

Чтобы студенты техникума смогли изучать автомобилестроение на практике, в мастерских имеются автомобили Lada Vesta и Lada XRAY, грузовик КАМАЗ, экскаватор-погрузчик ELAZ, фронтальный погрузчик Terex и мини-погрузчики, а также компьютеры и проекторы. Кроме того, к открытию мастерских усовершенствован сайт учреждения.

Для справки. На 2021 год запланировано обновление материально-технической базы еще 7 учебных заведений: Кузбасского многопрофильного, Ленинск-Кузнецкого политехнического, Новокузнецкого транспортно-технологического, Кузнецкого индустриального техникумов, Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова и Кузбасского педагогического колледжа. В них планируют открыть 28 инновационных мастерских. Финансирование составит 278,7 млн рублей, из них 168,9 млн рублей — из федерального бюджета, 86,6 млн рублей — из областного, 23 млн рублей — из внебюджетных источников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.