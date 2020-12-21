Что сделано за очередной стодневный период и чего добились за год?

22 декабря состоится пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «800 дней. Итоги года». Она пройдет в гибридном формате, что соответствует веяниям времени. Журналисты будут задавать вопросы, не только находясь в одном зале с главой региона, но и воспользуются возможностями видеоконференцсвязи.

Пресс-конференцию в прямом эфире будет транслировать телеканал «Кузбасс Первый». Посмотреть ее можно также на сайте kuzbass1.ru, ссылка в шапке профиля, и в мобильном приложении телеканала.

Начало в 10:00.