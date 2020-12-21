В администрации правительства Кузбасса состоялся праздничный прием в честь представительниц Союза женщин Кузбасса. Активные, неравнодушные и творческие жительницы региона получили областные награды за вклад в социально-экономическое развитие области.

«Ни одну сферу жизни нельзя представить без женщин. Они активно участвуют в жизни региона, для них нет ничего невозможного. Например, в нашей области работают женские бригады водителей автобусов и БЕЛАЗов, которые составляют достойную конкуренцию мужским. Союз женщин Кузбасса существует уже 30 лет, и его представительницы не раз помогали нам в решении стратегических задач. Сейчас они участвуют в подготовке к 300-летию Кузбасса. И, конечно, продолжают вдохновлять окружающих мужчин на подвиги и свершения», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на праздничном приеме.

За 30 лет Союз женщин Кузбасса стал инициатором важнейших для региона социальных проектов, например, акции «Помоги собраться в школу!». Она стартовала в 1993 году. С тех пор к ней присоединились многие общественные организации, бизнес-структуры, органы местного самоуправления, средства массовой информации. За время существования проекта сотни тысяч ребят из малообеспеченных и многодетных семей получили все необходимое для учебы в школе – от канцелярских принадлежностей до форменной одежды. Традиционными стали и акции Союза женщин Кузбасса «Новый год для всех и для каждого», «Подари ребенку праздник», «Найди меня, мама!», областной конкурс научных и творческих работ «Мы разные, но мы равные!» и другие.

Союз помогает женщинам в самореализации и поддерживает жительниц региона с активной позицией. В этом году представительницы организации приняли участие в форуме «Успешная семья — процветающий Кузбасс!» и просветительском проекте «Время женщины в бизнесе». Женсоветы в муниципалитетах проводят дни правовой помощи для многодетных, приемных и опекаемых семей, организуют Школы женского лидерства. Руководители городских и районных женсоветов стали активными участницами Первого международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке в 2019 году.

Союз женщин Кузбасса поддержал проект Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса «Жизнь продолжается», направленного на социальную адаптацию женщин, находящихся в исправительных учреждениях региона. Для них проводят правовые и медицинские консультации, научно-популярные лекции, творческие мастер-классы. Также представительницы организации участвуют в программах по социальному развитию села и укреплению сельских семей.

Вклад представительниц Союза женщин Кузбасса в социально-экономическое развитие региона был отмечен областными наградами. На заседании правительства Кузбасса пять активисток организации получили Благодарности губернатора, одна награждена медалью «За служение Кузбассу».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.