Губернатор Сергей Цивилев подвел итоги 2020 года и 800 дней подготовки к 300-летию Кузбасса. Отчетная пресс-конференция прошла в гибридном формате, в ней приняли участие представители 60 федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых СМИ, а также блогеры.

«Мы уже сделали 800 совместных шагов, направленных на развитие Кузбасса. Этот год стал особенно сложным для нашего региона. Уже в феврале мы столкнулись с жесточайшим мировым угольным кризисом и невыполнением обязательств по вывозу угля со стороны ОАО «РЖД». Мы проходили и до сих проходим пандемию. Но главный итог этих 800 дней — Кузбасс успешно преодолевает все стоящие перед ним вызовы, и мы не только не снизили темпов развития, а ускорили их», — отметил Сергей Цивилев на пресс-конференции.

Губернатор подчеркнул, что справиться с трудностями удалось в том числе благодаря федеральной поддержке. Особое внимание уделяли семьям с детьми. По распоряжению президента России Владимира Путина была введена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на детей с рождения до трех лет, а также две единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет и детей с рождения до 16 лет. На прошлой неделе президент также ввел дополнительную выплату для семей с детьми до 7 лет — до Нового года они получат по 5 тыс. рублей.

«Несмотря на все ограничения, регион масштабно отметил 75-летие Победы. Мы нашли возможность поздравить каждого ветерана. Ввели и новую традицию — два танка, которые участвовали в боях Великой Отечественной, теперь ежегодно будут проходить во главе колонн торжественных маршей в Кемерове и Новокузнецке», — напомнил глава региона.

После непростых и напряженных переговоров с ОАО «РЖД» 2 декабря было подписано соглашение о продлении на 2021 год договоренности об объемах вывоза угля в восточном направлении. Это позволит защитить интересы шахтеров и их семей, а также всех жителей Кузбасса, чья работа связана с угольной отраслью.

По итогам года в Кузбассе будет введено более 800 тысяч квадратных метров жилья. В 2020 году на переселение из аварийного жилья и из жилья на подработанных территориях направлено почти 3 млрд рублей. За год новые квартиры получили 1424 семьи, за 800 дней — 3705 семей.

Также за 800 дней открыты 15 детских садов, в том числе с начала 2020 года — 6. Строительство еще 4 детсадов завершится к концу года. За 800 дней построены 3 новые школы, еще в двух работы закончатся до конца 2020 года. За период реализации программы «Моя новая школа» с 2019 года 14 школ открылись после капитального ремонта.

За 800 дней капитально отремонтированы три учреждения культуры, еще три реставрируются в настоящее время. В 2020 году началось строительство первых объектов культурно-образовательного кластера Кузбасса.

За 800 дней построено и отремонтировано 750 километров дорог, из них в 2020 году — почти 400 км. С начала 1000-дневного отсчета благоустроили 124 общественных пространства (в 2020 году — 61) и 715 дворов (более половины — 362 двора — в 2020 году).

За год обновлено более 200 км теплотрасс и водоводов, построены и реконструированы 23 котельные. За 800 дней — 435 км и более 40 котельных.

«В одиночку и даже командой Правительства региона такие изменения произвести невозможно. Работали все, весь Кузбасс. Мы преодолеваем вызовы сообща. Только благодаря этому регион справился со всеми вызовами. Любые испытания можно пройти под девизом «Мы вместе», — подчеркнул глава региона.

Отчетная пресс-конференция продлилась 3 часа 49 минут. На пресс-конференции было задано 29 вопросов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.