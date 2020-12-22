Сергей Цивилев: прочность нашей системы здравоохранения была проверена пандемией

Регион смог преодолеть самый сложный этап пандемии коронавируса благодаря комплексу мер. Сейчас упор делается на привлечение и поддержку медицинских работников. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года».

«Прочность нашей системы здравоохранения была проверена пандемией. Но сейчас в регионе наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусом. В 22 поликлиниках региона установлены камеры, с помощью которых можно отслеживать обстановку в режиме реального времени. Компьютерная программа анализирует наполняемость поликлиник и помогает принимать оперативные решения по разделению потоков пациентов. И, несмотря на пандемию, мы не остановили другие проекты в сфере здравоохранения. В 2020 году были открыты 34 фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории, за 800 дней — 40 ФАПов и 5 амбулаторий. Парк скорой помощи региона обновлен почти на 50%, за 800 дней приобретен 101 новый автомобиль», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе итоговой пресс-конференции.

Глава региона подчеркнул, что снижение числа заболевших коронавирусом — итог комплекса мер. Для лечения пациентов с инфекцией были перепрофилированы почти 5 тысяч коек, более половины из них — с кислородной поддержкой. На данный момент около тысячи коек возвращены в режим плановой помощи, но в случае роста заболеваемости в течении трех суток они вновь могут приспособлены для лечения COVID-19. Чтобы не допускать скопления пациентов, у «красных зон» поликлиник установили 14 модульных пунктов ожидания. На помощь врачам области были направлены студенты Кемеровского медицинского университета и медколледжа.

В регионе создан трехмесячный запас медикаментов, необходимых для лечения коронавируса. По решению губернатора лекарства напрямую закупались у заводов-производителей и самолетами доставлялись в регион. Промышленность Кузбасса также была переориентирована в связи с пандемией. Сейчас в регионе производятся рециркуляторы, клапаны для ИВЛ, СИЗы, оборудование для лабораторий.

Главной проблемой региональной медицины Сергей Цивилев назвал дефицит кадров. По данным на 30 ноября укомплектованность врачами в Кузбассе составляет 63,4%: в больницах региона работают 8806 врачей, недокомплект — почти 1,5 тысяч специалистов.

«Мы добились того, что в нашем медуниверситете на 30% увеличено количество бюджетных мест. В медколледже добавили 50 бюджетных мест. Работаем над тем, чтобы с 1 сентября и там, и там добавили еще. Но нужно время, чтобы эти специалисты закончили учебу. Поэтому мы запустили программы, которые позволяют не только привлекать специалистов из других регионов, но и делать Кузбасс более привлекательным для всех выпускников-медиков», — сообщил Сергей Цивилев.

Так, по 1 млн рублей из регионального бюджета получают медики дефицитных специальностей. В 2020 году по этой программе привлечены 109 специалистов, в том числе 30 из других субъектов РФ. По 500 тыс. рублей получают врачи и средний медперсонал, впервые трудоустроившиеся на терапевтические или педиатрические участки после 1 января 2020 года. В 2020 году по этой программе привлечены 98 специалистов. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплачивается 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам, приехавшим работать в малые города Кузбасса. Если работа в отдаленном и труднодоступном пункте, то по 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам. Благодаря этим мерам в регион за год привлечены 110 специалистов, 17 из них переехали в Кузбасс из других субъектов РФ. Кроме того, 150 медицинским работникам предоставлены квартиры по договору найма служебного жилого помещения.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Кемерове в 2020 году открылась детская поликлиника. До конца года в Новокузнецке будет введена в эксплуатацию поликлиника Клинического онкологического диспансера.

В Новокузнецке продолжается строительство современной инфекционной больницы на 250 коек. Уже подведены коммуникации, идут отделочные работы. Через 2 месяца в больнице начнется установка оборудования. Весной 2021 года клиника будет введена в строй.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.