Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сегодня в ходе отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года» рассказал о строительстве крупного спортивного объекта в Новокузнецке. Глава региона также прокомментировал возможное возвращение хоккейного клуба «Металлург» в КХЛ.

«Спортивный комплекс Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке будет готов принимать любые матчи по хоккею с шайбой уже в следующем сезоне, то есть с сентября 2021 года. Что касается перспектив клуба «Металлург», то все будет зависеть от того, какие результаты будут показывать сами игроки и тренеры. Но сейчас в регионе делается многое для подготовки молодых спортсменов, площадки с открытым и закрытым льдом открываются во всех муниципалитетах Кузбасса. Там будут тренироваться ребята, которые в будущем помогут вернуть региону хоккейную славу», — отметил Сергей Цивилев.

За 800 дней в Кузбассе введены в строй 11 спортивных объектов, в том числе спорткомплекс «Кузнецкий лед» и один из самых крупных в стране комплексов для людей с ограниченными возможностями здоровья в Белове — ФОК «Металлург». За отчетный период в регионе оборудованы 12 площадок ГТО, более 80 спортивных площадок по программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива», 120 уличных физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе».

Продолжается строительство «Кузбасс-Арены», введение этого объекта запланировано к проведению в России чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Финансирование изначально велось за счет областного бюджета в соответствии с региональной государственной программой «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса». С 2021 года оно будет осуществляться в рамках программы «Физическая культура и спорт Кузбасса». Сергей Цивилев отметил, что этот спортивный объект предназначен не только для волейбола. Там можно будет проводить занятия по 18 видам спорта. Регион уже направил в федеральное правительство заявку на дополнительное финансирование проекта по строительству «Кузбасс-Арены» в размере 5,7 млрд рублей.

Также губернатор напомнил, что в 2023 году в Кузбассе состоятся II Международные зимние спортивные игры «Дети Азии». В программу соревнований войдут 10 видов спорта. Игры будут проходить в четырех городах Кузбасса: Кемерове, Таштаголе, Новокузнецке и Междуреченске.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.