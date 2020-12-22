Эффективность труда на предприятиях из разных сфер деятельности в области увеличивается благодаря внедрению бережливых технологий. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года».

«С 2018 года в регионе совместно с Росатомом реализуется проект «Бережливый Кузбасс». Мы также заключили соглашение с Федеральным центром компетенций, который открыл у нас филиал и ведет работу по повышению эффективности труда на промышленных предприятиях и в органах власти. По оценке Росатома, по темпам внедрения бережливых технологий Кузбасс находится в тройке лидеров в России. Программа уже дает серьезные результаты. Например, корпорация АСИ благодаря применению бережливых технологий на 47% увеличила производительность труда и получила серьезный экономический эффект. В программе участвуют разные организации, в том числе государственные. В 2021 году будем вести работу по повышению эффективности министерств и администраций муниципалитетов Кузбасса», — рассказал Сергей Цивилев.

В Кузбассе с применением бережливых технологий реализуются более 1300 проектов в разных сферах. В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» бережливые технологии внедряются на 40 предприятий из сфер ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, машиностроения и других несырьевых отраслей экономики. Проект показал, что новые принципы позволяют за полгода повысить эффективность предприятия в среднем на 40% без дополнительных инвестиций.

Для обучения основам бережливых технологий в регионе открыт Центр компетенций Кузбасса. Сотрудники Центра проводят семинары, тренинги, кейсы, деловые игры, сопровождают проекты по внедрению бережливых технологий в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления муниципалитетов, на промышленных предприятиях, не вошедших в национальный проект.

Кузбасские вузы — КемГУ, КузГТУ, СибГУ — открыли курсы по подготовке специалистов в сфере менеджмента качества и бережливых технологий. Открылась производственная площадка «Фабрика процессов», где принципы и инструменты внедрения бережливых технологий можно отработать на практике.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.