К 300-летию промышленного освоения Кузбасса в регионе будет построено и реконструировано около 50 разных объектов: школы, детские сады, спортивные комплексы, больницы, инфраструктурные сооружения. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года».

«Подумайте только, сколько людей развивало Кузбасс. О чем они мечтали, когда приезжали сюда? Они приезжали за новой жизнью. Они невероятно много сделали, и мы обязаны продолжить эту работу. Мы должны показать, что жизнь в регионе становится лучше. Следующий год будет не только юбилейным, но и годом напряженного труда. Главная задача — добиться позитивных изменений, которые почувствует каждый житель региона, где бы он ни жил», — подчеркнул Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

В рамках подготовки к юбилею в регионе строятся центр «Сириус-Кузбасс» в селе Елыкаево Кемеровского округа, общеобразовательные школы в Анжеро-Судженске, Юрге, в микрорайонах 7б и 15А Кемерова, автовокзал в Белове, образовательная часть культурного кластера в Кемерове, комплекс Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы №8, детские сады в Кемерове, Осинниках, Новокузнецке, Полысаеве, Киселевске, Белове, Прокопьевске, в Кемеровском муниципальном округе, пгт Яшкино, спортивный комплекс с бассейном в Междуреченске, ледовый дворец и крытый каток в Кемерове, зал для физкультурно-оздоровительных занятий в селе Ариничево, реконструируется Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке.

Кроме того, стартовал первый этап реставрации Прокопьевского драматического театра, ведется реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, ремонтируется здание участковой больницы в поселке Каз Таштагольского района.

Продолжается реализация регионального проекта «Моя новая школа». С 2019 года 14 школ были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. В 2021 году в муниципальных образованиях Кузбасса обновят еще 14 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.