На торжественной церемонии награждения представителей средств массовой информации губернатор поблагодарил журналистов за профессионализм, оперативное и качественное освещение происходящих в регионе событий и большой личный вклад в развитие медиаотрасли Кузбасса.

«В 2020 году медиаотрасли пришлось оперативно искать новые форматы работы с аудиторией, новые решения, в том числе технологические. Несмотря на все сложности, вы оперативно и профессионально освещаете все события, которые происходят в регионе», — сказал Сергей Цивилев.

В Кузбассе медиа были включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Закон, принятый по просьбе профессионального сообщества, позволил распространить налоговые льготы на 45 муниципальных газет, 14 радио- и телекомпаний, в которых работают почти 1,5 тыс. человек. Мера поддержки действует до конца года. По предварительной оценке, СМИ Кузбасса удастся сэкономить на уплате налогов около 15 млн рублей.

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени получил Анатолий Григорьев, директор ООО «ТВ-Мост» Кемерова. Медалью «За достойное воспитание детей» отмечена Надежда Тихонова, заместитель главного редактора газеты «Городская газета» Ленинска-Кузнецкого. Медалью Алексея Леонова награждены директор телерадиокомпании «Осинники» Наталья Романова и директор — главный редактор телеканала «ЮТВ» Юрги Виктор Зорин. Медалью «За служение Кузбассу» отмечены 5 журналистов, медалью «За веру и добро» — 11, почетной грамотой правительства Кузбасса — 23. Благодарность губернатора объявлена 7 работникам медиаотрасли.

Также Сергей Цивилев подвел итоги регионального конкурса «Кузбасс — Великой Победе». В нем приняли участие 29 СМИ, всего была прислана 131 работа. Победители и призеры получили Почетные грамоты правительства Кузбасса и Благодарности губернатора. В числе награжденных — сотрудники Регионального медиахолдинга «Кузбасс»: первое место в номинации «Вахта Победы» заняла радиостанция «Кузбасс FM» с проектом «Письма Победы», в номинации «Лучший кроссмедийный проект о подвиге кузбассовцев» победила областная газета «Кузбасс», в номинации «Лучшая операторская работа, посвященная Великой Победе», сильнейшим признан Станислав Сизенцев, оператор «10 канала» Новокузнецка за работу над проектом «Рассказы о войне». Спецприз получил и телеканал «Кузбасс Первый HD» (проект «Внутри войны»).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.