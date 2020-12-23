С инициативой представить к награде Светлану Кудашеву на заседании областного парламента выступил губернатор Сергей Цивилев. Депутаты единогласно поддержали предложение главы региона. Высшую награду Кузбасса Светлана Кудашева получила за самоотверженный труд и беззаветное служение людям, за мужество и самообладание при оказании высококвалифицированной медицинской помощи, за преданность избранному делу, профессиональный подвиг и весомый вклад в благородное дело сохранения жизни и здоровья кузбассовцев.

«Кузбасская клиническая инфекционная больница первой в регионе приняла пациентов с коронавирусом. В медицинской организации проведена колоссальная работа по созданию первой в Кузбассе «красной зоны». В кратчайшие сроки персонал перестроился для работы в условиях пандемии и до сих пор находится на передовом рубеже борьбы за жизнь и здоровье жителей области. Все это не было бы возможным без личного вклада главного врача Светланы Кудашевой», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, вручая награду.

Общий стаж работы Светланы Кудашевой в медицине — 25 лет. Она окончила Кемеровский государственный медицинский институт, проходила ординатуру на базе кафедры детских болезней Кемеровского государственного медицинского института по специальности «педиатрия». Имеет сертификат по специальности «инфекционные болезни». С 2015 года работает главным врачом Кузбасской клинической инфекционной больницы. В качестве главврача консультирует коллег по лечению пациентов, поступающих в больницу в тяжелом состоянии, а также в трудных диагностических случаях.

С начала пандемии в Кузбассе Светлана Кудашева ведет активную санитарно-просветительскую работу среди жителей по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, выступает в средствах массовой информации. Принимает активное участие в работе оперативного штаба Кузбасса по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Кузбасской клинической инфекционной больнице задействованы 220 человек. Здесь проводится весь спектр необходимых лабораторных исследований. Учреждение в числе первых внедрило новую экспресс-методику диагностики COVID-19. Сейчас в больнице ежедневно проводится более тысячи тестов на коронавирус, уже сделано более 30 тысяч исследований.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.