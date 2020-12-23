В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием в честь представителей работников сферы здравоохранения. Главврачи больниц получили областные медали, коллективы медицинских организаций награждены Памятными адресами губернатора.

«Вы приняли на себя основной удар пандемии. Вы лечили людей в условиях предельной и запредельной физической и моральной нагрузки. И блестяще справились с этой задачей. Полная самоотдача и профессионализм врачей, медсестер, бригад скорой помощи, работников поликлиник, студентов-медиков и всего персонала, работавшего в «красных зонах», позволили даже в самые пиковые периоды заболеваемости держать ситуацию под контролем. Вы — наши герои», — обратился к собравшимся губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона от лица жителей Кузбасса поблагодарил медицинское сообщество и пожелал работникам здравоохранения здоровья и оптимизма.

За самоотверженный труд и беззаветное служение людям при оказании высококвалифицированной медицинской помощи Памятными адресами губернатора Кузбасса были награждены коллективы 74 медицинских организаций региона – крупных областных клиник, городских и районных больниц и поликлиник, станций скорой медицинской помощи, профильных диспансеров. Труд 25 главных врачей отмечен областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й и 3-й степеней. За мужество и самообладание при организации работы системы здравоохранения в условиях пандемии медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени награжден министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Сергей Цивилев отметил, что регион делал все возможное, чтобы усилить систему здравоохранения в период пандемии. Промышленные предприятия Кузбасса переориентировали на выпуск необходимых для медицины товаров: рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, клапанов для ИВЛ, дезинфекторов. Муниципалитеты, предприятия и организации предоставляли врачам поликлиник до 200 машин в сутки для выездов на дом к пациентам. На помощь медицинским организациями были отправлены студенты-медики: они выполняли бумажную работу, обзванивали людей, дежурили в call-центре. За работу с пациентами, больными коронавирусом, кузбасские медработники получили не только федеральные, но и региональные выплаты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.