В Правительстве Кузбасса подвели итоги шестого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Он призван повысить престиж профессий топливно-энергетического комплекса. Всех отраслей, которые напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона.

Увидеть позитивное в работе служб жизнеобеспечения, сломать психологические барьеры и способствовать диалогу между потребителями и ресурсоснабжающими предприятиями. Представители средств массовой информации — связующее звено между компаниями и жителями.

Вот уже шестой раз подряд региональный этап конкурса проводят Правительство Кузбасса и Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Столько же лет регион побеждает на федеральном этапе. В этом году работы Регионального медиахолдинга «Кузбасс» — среди призёров, потому что журналисты рассказывают о тружениках ведущих отраслей, земляках, помогают заново узнать малую Родину.

В Кузбассе работает 959 коммунальных котельных, из них 65 используют газ, остальные 874 — уголь. Ежедневный труд, который, порой, жители не замечают. Они обеспечивают нас теплом, водой и электричеством. Делают жизнь комфортнее. Главная задача сейчас — чтобы жилищники перестали быть незримыми героями, стали более заметны людям. И средства массовой информации активно в этом помогают.

Автор: Арина Мерлова