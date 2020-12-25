В рамках региональной инициативы поздравления с наступающим Новым годом принимают ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, одинокие пожилые люди. В акции принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«К сожалению, с каждым днем фронтовиков становится все меньше. В 2019 году в рамках акции мы персонально поздравили 485 кузбассовцев, в 2020 году в списках значатся только 434 человека. Наша задача — успеть сказать им «спасибо», помочь, поддержать и сохранить память об их подвиге», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона побывал в доме Николая Сячина, участника Великой Отечественной войны, инвалида 3-й группы, подполковника милиции в отставке, ветерана труда. 10 декабря ветерану исполнилось 93 года.

Ветеран рассказал губернатору о своей семье. Три брата Николая Максимовича погибли на фронте, судьба одного из них стала известна совсем недавно благодаря публикации архивов. Выяснилось, что его подвиг был отмечен посмертной наградой. Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил Николая Сячина за боевые заслуги и за труд в мирное время, поздравил с наступающими праздниками.

Николай Максимович Сячин родился в селе Михайловка Томской области. Окончил три класса школы, работал в колхозе. Призван на фронт осенью 1944 года. Весной 1945 года направлен на 1-й Дальневосточный фронт воевать против японских империалистов в составе разведроты. После окончания войны с японцами продолжил службу в армии. За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом «Знак Почета», юбилейными медалями. После демобилизации в 1951 году приехал в Кемерово и устроился на работу в органы милиции, где прослужил 30 лет. На пенсию вышел в 1984 году в должности начальника отдела ОБХСС. После чего еще 6 лет проработал в школе руководителем по военной подготовке. В январе 2016 года ветерану присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области».

Акция «Поделись теплом своей души» проводится в Кузбассе с 2019 года в рамках реализации «Комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.