Второй год подряд Прокопьевск становится столицей Международного шахтёрского Сабантуя — масштабного праздника, который объединяет культуры и прославляет труд горняков. В этом году в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек, включая жителей Кузбасса и гостей из других регионов.

На празднике звучали национальные песни, угощали традиционными блюдами и проходили яркие выступления. Сабантуй стал площадкой, где были представлены многовековые обычаи татаро-башкирской общины — одной из крупнейших в области.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил культурное и нравственное значение события: «Международный шахтерский Сабантуй — это море улыбок, яркие костюмы, вкусные угощения, задорные песни. Он символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо своей страны».

Поздравить участников приехал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Руководители регионов совместно оценили масштаб и атмосферу праздника, подчеркнув его вклад в укрепление межнационального единства.