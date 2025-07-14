В России подвели итоги акции «Сад Памяти» — 2025. По числу локаций Кемеровская область заняла первое место, в регионе сад был высажен в 933 местах. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Также среди лидеров оказались Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Саратовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Луганская Народная Республика и Забайкальский край

По количеству самих деревьев Кузбасс на третьем месте – 2 149 млн деревьев было высажено. На первом месте оказалась Саратовская область — 8 716 млн деревьев, на втором – Иркутская область — 2,191 млн деревьев.