Онлайн-этап чемпионата «Пилоты Будущего» продлится до 31 августа 2025 года. Принять участие в проекте смогут школьники и студенты от 7 до 18 лет со всей страны.

Лучшие 20 юных пилотов онлайн-этапа попадут в финал чемпионата, где сразятся в пяти различных дисциплинах. Организаторами проекта выступают Федерация гонок дронов России и Движение Первых. Регистрируют участников на платформе спорт.будьвдвижении.рф

Проект для юных любителей дронов «Пилоты Будущего» проходит с апреля по октябрь в несколько этапов. В первом этапе поступило более 16 тысяч заявок от ребят со всей России. Далее те, кто успешно прошел тестирование, были допущены до второго – регионального этапа, соревнования которого прошли с 1 мая по 30 июня, в финал уже прошли 70 ребят, показавших лучшие результаты.

Турниры онлайн-этапа пройдут на отечественном симуляторе «Квадросим. Спорт». Раз в две недели участникам будет доступна онлайн-карта виртуальной воздушно-спортивной трассы, которую необходимо преодолеть за минимальное время при неограниченном количестве попыток. По результатам онлайн-этапа лучшие 20 участников будут допущены до финала чемпионата. Кроме того, по окончанию отборочных соревнований организаторы дополнительно выберут 10 пилотов, которые попадут в финал.

Финал «Пилотов Будущего» состоится с 14 по 18 октября и определит лучших в дисциплинах — «класс 75 мм», «технический симулятор», «дрон-баскетбол», «сборка дрона» и «скоростной мониторинг». Победители и призеры чемпионата «Пилоты Будущего» будут награждены комплектами гоночного FPV квадрокоптера, а также получат возможность принять участие в спортивных соревнованиях Федерации гонок дронов России. По поручению президента Российской Федерации чемпионат пилотирования дронов «Пилоты Будущего» станет ежегодным.

Напомним, в 2024 году участниками проекта стали более 6 тысяч детей и подростков из 80 регионов России. На финале в Казани более 120 команд показывали свои умения в спортивных и прикладных дисциплинах. Победителями стали две команды из белгородской области: в категории 6 – 11 лет лидировали «БелДрон – Фьюжен», а в категории 12 – 18 лет – «БелДрон – Нитро».