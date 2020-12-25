В преддверии Нового года «Комсомольская правда в Кузбассе» запустила акцию и предложила читателям поделиться своими поздравлениями, сказать добрые слова родным и близким, друзьям и любимым, коллегам и просто приятелям, соседям и, может быть, даже совсем незнакомым людям. И почувствовать, что Новый год — это действительно светлый и добрый праздник, который нас всех объединяет, дарит веру в чудеса, в людей, в собственные силы.

Присоединяйтесь и добавьте свое пожелание на гирлянду новогодних поздравлений!

Источник — «Комсомольская правда в Кузбассе».

Фото: Влад КОМЯКОВ