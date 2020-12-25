Транспорт получат школы в 27 муниципалитетах региона. В новых автобусах на занятия будут доставлять более 1600 учеников. Общая стоимость поступивших машин — 141 миллион рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Школьные автобусы поставляются в регион по распоряжению правительства России. С 2016 года в Кузбасс по госпрограмме поступили уже 275 машин для перевозки детей.

«В первую очередь направляем новый транспорт в труднодоступные районы. С этого года автобусами также обеспечиваем и образовательные организации, участвующие в региональной программе модернизации «Моя новая школа». Из 70 поступивших сейчас автобусов 9 будут возить учеников обновленных учебных заведений», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Партия состоит из 64 автобусов марки ПАЗ, каждый из которых может перевозить по 24 пассажира, и 6 автобусов марки ГАЗ, рассчитанных на 12-24 места в зависимости от модификации.

Транспорт отвечает всем требованиям безопасности. Все пассажирские места оснащены ремнями безопасности, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования об остановке. Для младших учеников сделана дополнительная подножка. В автобусах предусмотрено автоматическое ограничение скорости — не более 60 км в час. Есть встроенный контроль за соблюдением маршрута движения, ведется учет времени непрерывной работы водителя за рулем.

Также автобусы оборудованы проблесковыми маячками и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая позволит родителям отслеживать передвижение детей в системе «Электронная школа 2.0». Транспорт покрашен в яркий желтый цвет и имеет светоотражающие опознавательные знаки, которые будут хорошо заметны на дорогах в любое время суток.

Для справки. Ежедневно в Кузбассе в школу и обратно доставляют более 14 тысяч школьников из 732 населенных пунктов. Сейчас в регионе работают 475 школьных автобусов. Часть машин приобретена за счет муниципального бюджета или на средства спонсоров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.