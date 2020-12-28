На торжественном приеме в администрации правительства Кузбасса подвели итоги 2020 года в сфере культуры. На мероприятии присутствовали руководители творческих коллективов и директора учреждений культуры региона.

«В 2020 году, несмотря на ограничения и сложности, в Кузбассе были выполнены все задачи, связанные с реализацией нацпроекта «Культура». На развитие культуры и искусства в регионе направлено 9,5 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета — почти 640 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. За год в Кузбассе отремонтировали более 160 объектов культуры, 50 учреждений оснастили новым современным оборудованием и музыкальными инструментами», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За творческий труд, сохранение и приумножение культурного наследия родного региона и реализацию значимых проектов 28 учреждений культуры и творческих коллективов получили Памятные адреса губернатора Кузбасса. Среди них — театры, библиотеки, музеи, колледжи искусств, оркестры и фольклорные ансамбли. Областными наградами отмечены 8 руководителей и работников культуры.

Как отметил глава региона, в следующем, юбилейном для Кузбасса году, работа по развитию сферы культуры продолжится. Запланированы ремонт и переоснащение сельских клубов, библиотек и детских школ искусств, в феврале-марте начнутся подготовительные работы по строительству музейно-театральной части культурного кластера.

Как отметили в Минкульте Кузбасса, в 2020 году учреждения культуры стали активно работать в новом гибридном формате, то есть устраивать онлайн-мероприятия. За год выставки, концерты, спектакли, акции и творческие встречи посетили почти 13 млн человек, 8 млн из них — онлайн-зрители.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.