Более 2 тысяч человек, в том числе 669 детей, теперь могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Старое здание поликлиники в поселке Шалым признали аварийным, в нем было холодно и небезопасно. Его заменила новая модульная амбулатория, которую возвели всего за полгода.

«Это третья врачебная амбулатория, которую мы по региональной программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» открыли в 2020 году. Модульные поликлиники уже работают в поселках Белогорск и Барзас. Амбулатория в Шалыме — самая большая из них, на ее строительство и оснащение из областного бюджета направлено 18 миллионов рублей. Все материалы для стройки производят в Новокузнецке, что позволяет обеспечивать предприятия работой в условиях пандемии и сдавать объекты в кратчайшие сроки», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новой амбулатории оборудовано центральное отопление, есть санузел с горячей водой. Внутри 17 кабинетов, в том числе помещения для работы терапевта, педиатра и стоматолога, лаборатория для анализов, комнаты для ЭКГ и УЗИ. Есть кабинет профилактики, где смогут вести прием узкие специалисты из областных клиник. Оснащение амбулатории соответствует современным стандартам и требованиям санитарной и пожарной безопасности.

Работать в новом здании шалымской амбулатории будет молодой коллектив. После окончания Кемеровского медицинского университета участковым терапевтом стала Наталья Черкашина. Коренная жительница Шалыма участвует в программе «Земский доктор» и в региональном проекте по обеспечению удаленных территорий дефицитными медицинскими кадрами. Это позволит ей получить стимулирующие выплаты. В начале следующего года здесь ждут еще одного молодого специалиста — педиатра.

Для справки. В 2020 году в отдаленных территориях Кузбасса запущены в работу 34 ФАПа и 3 врачебные амбулатории. Благодаря этому около 20 тысяч жителей региона теперь могут получать медицинскую помощь рядом с домом.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.