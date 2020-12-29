В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, посвященный итогам спортивного года.

«В Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура, реализуются масштабные проекты российского и мирового уровня. Несмотря на пандемию, ни один из них не был остановлен. С 2019 до конца 2021 года из всех источников на строительство и реконструкцию спортивных объектов в регионе будет направлено 20 миллиардов рублей», — отметил Сергей Цивилев.

В 2020 году в Новокузнецке открыли спорткомплекс «Кузнецкий лед» и новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоильинском районе. В Белове заработал ФОК «Металлург». Новый спортивный комплекс предназначен для проведения всероссийских и международных соревнований более чем по 50 видам спорта, в том числе паралимпийским. В Белове после капремонта открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Электрон». Новый спортивный центр появился в Краснобродском. Кроме того, в этом году из областного бюджета выделено почти 90 млн рублей на ремонт и обновление материально-технической базы более 50 спортивных организаций в 18 муниципалитетах Кузбасса.

Продолжается строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом в Рудничном районе Кемерова, спорткомплекса с бассейном в Междуреченске. Реконструируется Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке – ее сдадут уже в сентябре 2021 года. В областной столице продолжается строительство двух крупных спортивных объектов: ледового дворца «Кузбасс» и «Кузбасс-Арены».

На протяжении трех лет Кузбасс остается лидером Сибири по развитию движения «Готов к труду и обороне». За два года в рамках национального проекта «Демография» в 12 территориях оборудованы специальные спортплощадки. В этом году они установлены в четырех муниципалитетах.

В начале декабря спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике стала лауреатом Национальной спортивной премии 2020 года в номинации «Надежда России» (категория «Лучшая спортивная школа»). Воспитанники учреждения участвуют в национальных и международных соревнованиях. В сезоне 2019–2020 годов на счету кузбасских спортсменов 2 серебряные медали первенства Европы, 3 золотые и 3 бронзовые медали первенства России.

В 2020-м кузбасские спортсмены добились высоких результатов в разных видах спорта. Так, Артем Вахитов в шестой раз подтвердил статус самого сильного тайбоксера в мире. Кемеровчанка Надежда Сергеева стала победительницей первого в истории этапа мировой серии по бобслею в дисциплине «монобоб». Новая дисциплина будет представлена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В 2020 году в Сигулде (Латвия) Сергеева вместе с Еленой Мамедовой впервые в истории российского женского бобслея выиграла «золото» чемпионата Европы. За медали борются регбийный и хоккейный «Металлург», хоккейный и волейбольный «Кузбасс». На российской и мировой аренах регион представляют Александр Бессмертных, Кирилл Капризов, Степан Федоров, Екатерина Дынник, Наталья Соболева, Анастасия Ильянкова и другие спортсмены.

В 2021 году в Кузбассе пройдут престижные соревнования. Ленинск-Кузнецкий примет международный турнир по спортивной гимнастике, посвященный Международному дню защиты детей, Белово — чемпионат России по триатлону, Кемерово — Кубок мира по хоккею с мячом среди клубных команд и первенство среди юниоров. Кроме того, в 2021 году в регионе состоится чемпионат России по боксу. Кузбасс также готовится к II Международным зимним спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в 2023 году. Кроме того, формируется заявка на проведение в 2024 году в Кемерове чемпионата Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.

Сергей Цивилев поблагодарил руководителей спортивных организаций и тренеров за популяризацию здорового образа жизни и достижение высоких результатов в воспитании подрастающего поколения. 33 коллектива спортивных организаций региона получили Памятные адреса губернатора Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.