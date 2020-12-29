На торжественный прием пригласили ученых, руководителей научных центров и образовательных организаций. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с ними итоги 2020 года и перспективные направления исследований, которые будут способствовать развитию региона.

«Без современных научных разработок невозможно эффективное развитие экономики Кузбасса, повышение уровня жизни населения, формирование доступной городской среды. Необходимо соответствовать быстро меняющимся запросам общества, разрабатывать и внедрять новые технологии, искать самые эффективные решения и реализовывать их. Поэтому значимость научного сообщества в Кузбассе с каждым годом только повышается», — отметил губернатор.

За неоценимый вклад в развитие науки и достижения в области научных исследований Памятные адреса губернатора вручены коллективам Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного индустриального университета, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Кемеровского государственного института культуры, Кемеровской государственной медицинской академии и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. 17 ученых Кузбасса получили областные награды — медали и Благодарности губернатора.

В Кузбассе сегодня ведутся научные исследования в разных сферах: медицине, образовании, сельском хозяйстве, машиностроении и социологии. Создан научно-образовательный центр «Кузбасс», в котором в том числе происходит разработка новых технологий в угледобыче и глубокой переработке угля.

Особое внимание при разработках уделяется медицинской тематике. Ученые и врачи НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали мобильное приложение для реабилитации пациентов после операции на сердце. В настоящее время специалисты института работают над созданием сосудистого протеза малого диаметра, приступили к завершающему этапу реализации проекта по созданию уникального биопротеза клапана сердца.

Для сельскохозяйственной сферы новая разработка КузГСХА позволила получить устойчивое к вирусу лейкоза оздоровленное племенное поголовье высокопродуктивных животных, первые 19 телят родились в сентябре 2020 года.

«Следующий год объявлен в России Годом науки и технологий. Поэтому мы намерены работать еще продуктивнее. В связи с непростой ситуацией в угольной отрасли необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии для повышения безопасности добычи», — отметил доцент, кандидат технических наук, директор института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ Дмитрий Стенин.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.