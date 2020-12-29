По информации регионального министерства здравоохранения, на развитие сферы охраны здоровья населения Кузбасса в 2020 году из всех источников направлено 64,6 млрд рублей.

«Главная задача — повышать качество медицинской помощи и делать ее доступнее. Для этого мы объединяем ресурсы национальных проектов, федерального и регионального бюджетов, фонда обязательного медицинского страхования и частных инвесторов. С учетом всех источников на развитие сферы охраны здоровья населения Кузбасса в 2020 году направлено 64,6 млрд рублей, в том числе 31,4 миллиарда рублей — из областного бюджета. Это на 12% больше, чем в прошлом году», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации Минздрава Кузбасса, в регионе наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусом. В 22 поликлиниках установлены камеры, с помощью которых отслеживается обстановка в режиме реального времени. Для лечения пациентов с коронавирусом готовы более 2 тыс. коек, еще столько же при необходимости могут перепрофилировать для лечения COVID-19 в течение 3 суток. У «красных зон» поликлиник установили 14 модульных пунктов ожидания. На помощь врачам области направили студентов Кемеровского медицинского университета и медколледжа. В регионе создан трехмесячный запас медикаментов, необходимых для лечения коронавируса.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Кемерове в 2020 году открылась детская поликлиника. До конца года в Новокузнецке будет введена в эксплуатацию поликлиника Клинического онкологического диспансера. Кроме того, в Новокузнецке продолжается строительство современной инфекционной больницы на 250 коек, весной 2021 года она будет введена в строй.

В 2020 году в Кузбассе были открыты 34 фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории. Заменен 81 автомобиль региональной службы скорой помощи. Сейчас парк состоит из 235 «скорых». Полностью укомплектована служба наземной санитарной авиации: в ее составе 13 реанимобилей, с помощью которых можно транспортировать крайне тяжелых больных. На большие расстояния, когда своевременная эвакуация по земле невозможна, с середины 2021 года будет использована эвакуация вертолетом, в территориях уже подготовлены к эксплуатации 19 вертолетных площадок.

В медицинские организации в этом году поступило современное оборудование, в том числе 10 мобильных флюорографов и 10 мобильных маммографов, 7 цифровых стационарных флюорографов и 5 цифровых стационарных маммографов.

Заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник подчеркнул, что к середине 2021 года в Кузбассе планируют завершить формирование современной материальной базы скрининга заболеваний легких и молочной железы. «Параллельно цифровое оборудование интегрируется в единый информационный контур, что позволит всем медицинским учреждениям получить доступ к единому архиву медицинских изображений. Специалисты из ведущих специализированных больниц в Кемерове и Новокузнецке смогут просматривать снимки пациентов из отдаленных территорий и консультировать коллег по поводу сложных случаев, а клиницисты крупных медицинских организаций — обеспечивать совместное с территориальными поликлиниками телемедицинское ведение пациентов на всей территории региона. В 2020 году уже проведено около 4 тысяч таких консультаций», — отметил Алексей Цигельник.

На особом контроле — развитие кардиологической службы. В 2020 году на юге региона установлены два ангиографических комплекса, а общее количество ангиографических аппаратов достигло 11.

Региональная онкослужба состоит из филиалов Кузбасского онкодиспасера в городах Кемерово и Новокузнецка. В 2020 году в Новокузнецке полностью перестроена и модернизирована онкологическая поликлиника, возведен корпус лучевой диагностики. Подписано соглашение о взаимодействии с НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, аналогичное соглашение готовится с ведущим онкологическим центром страны институтом Блохина. В Анжеро-Судженске открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет обслуживать жителей Анжеро-Судженска и соседних территорий — Тайги, Яйского и Ижморского районов, а это около 120 тысяч человек. Всего в Кузбассе планируется открыть 11 центров амбулаторной онкологической помощи. Два из них в 2019 году начали работать на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и при Областной больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского в Кировском районе Кемерова. До 2024 года центры откроют в Новокузнецке, Юрге, Междуреченске, Таштаголе.

Продолжается работа по подготовке медицинских кадров. В профильных вузах увеличено количество бюджетных мест. По разным программам привлечения специалистов в регион приехали более 200 медиков, из них 121 — дефицитных специальностей. Все они получают положенные по законам выплаты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.