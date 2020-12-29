Трехэтажный кирпичный дом построен по нацпроекту «Жилье и городская среда», отделка во всех квартирах под ключ. В общей сложности в объект вложено почти 18,2 млн рублей, в том числе 13 млн рублей — из федерального, более 2,4 млн рублей — из областного и 2,8 млн рублей из местного бюджетов.

«Квартиры в новом доме в Тайге получат 24 семьи, которые особенно нуждаются в социальной защите: переселенцы из аварийного жилищного фонда, дети-сироты и многодетные. Повышение качества жизни людей, проживающих в малых городах — важнейшая задача, которая сейчас активно решается в Кузбассе», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

В квартирах установлена вся сантехника, имеются электроплиты, смонтированы пожарные извещатели. Двор благоустроен, есть игровая площадка для детей разного возраста. Летом 2020 года здесь запустили 2 автобусных маршрута, чтобы жители этой только развивающейся части города могли быстро и удобно добираться до школ, больниц и магазинов.

Кроме того, в 2020 году в Тайге началось строительство 5-этажного 96-квартирного жилого дома, расположенного по адресу по ул. Мира, 3А. Квартиры в нем также предназначены для участников социальных программ. Сдать дом планируется в декабре 2022 года.

По информации регионального министерства строительства, всего с начала 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию более 820 тыс. квадратных метров жилья, новоселами стали более 10 тысяч семей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.