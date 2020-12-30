Две недели читатели «Кузбасса» решали, какая из городских ёлок Кемеровской области самая красивая. С самого старта за лидерство боролись Юрга и Анжеро-Судженск.

В итоге победа осталась за Юргой — 34% читателей отдали свои голоса именно ей. Мэру города Алексею Фомину вручили диплом от Регионального медиахолдинга «Кузбасс».

На суд жюри было представлено вот это фото. Две огромных коробки с подарками — отличная находка дизайнеров, возможно именно они и обеспечили итоговую победу. А синий свет от живых ёлочек перед зданием администрации создаёт сказочную атмосферу.

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