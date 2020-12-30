В администрации правительства Кузбасса состоялась встреча губернатора Сергея Цивилева с руководителями государственных учреждений и органов социальной защиты населения региона.

«Треть жителей Кузбасса получает различные социальные выплаты, а также помощь от соцработников в учреждениях и на дому. Многие методики социальной защиты населения, которые были разработаны в Кузбассе, теперь применяются и в других российских регионах. Хочу отметить, что во время пандемии отрасль быстро перестроила свою работу, поэтому даже в самый сложный период жители области не остались без необходимой поддержки», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Еще в начале марта министерство социальной защиты населения Кузбасса разработало рекомендации по работе в новых условиях учреждений и органов соцзащиты. Теперь почти все выплаты и льготы можно оформлять автоматически или удаленно. Организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей были переведены на режим работы со сменами по 14 дней.

Всего в Кузбассе реализуются 175 федеральных и региональных мер социальной поддержки, предназначенных для 250 категорий граждан. Поддержку получают почти 746 тыс. кузбассовцев (в 2019 году — 685 тыс. человек). Подробная информация о действующих в регионе мерах социальной поддержки населения размещена на сайте http://www.dsznko.ru/ в разделе «Поддержка».

В этом году в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демография» продолжили внедрять систему долговременного ухода. Она уже применяется в 6 муниципалитетах: Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Кемерове, Юрге, Новокузнецке и в Кемеровском округе. В рамках системы долговременного ухода помощь получают около 20 тысяч кузбассовцев. В 2021 году на нее перейдут еще 12 муниципалитетов. Работает «Школа ухода». Занятия проводятся и очно, и по видеосвязи, и с выездом на дом к получателям услуг.

В 2020 году психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тяжинского муниципального округа Инна Чебаткова стала бронзовым призером всероссийского конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания» в номинации «Лучший психолог организации социального обслуживания». Общий стаж работы специалиста — 16 лет, она разработала ряд социально-психологических программ: «Семейный патронаж» (работа с родителями, находящимися в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах), «Семейная гавань» (коррекционная работа по восстановлению родителей в родительских правах), «Детство без насилия» (разрешение ситуаций, связанных проблемами жестокого обращения с детьми).

Директор Кемеровского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Игорь Полковников рассказал об уникальном для Кузбасса проекте по созданию домашних реабилитационных центров.

«На прошлой неделе наше учреждение выиграло грант на реализацию проекта «Радуга возможностей». По итогам конкурсного отбора Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации мы получим 4,5 миллиона рублей. Благодаря этому дети-инвалиды, которые не могут посещать специализированные центры, будут получать помощь на дому. Пилотными территориями по созданию домашних реабилитационных центров в 2021 году станут Кемерово, Березовский, Тайга, Юрга. Также в планах создание выездного реабилитационного центра», — отметил Игорь Полковников.

17 коллективов учреждений и органов соцзащиты получили Памятные адреса. 15 представителей отрасли отмечены областными наградами. В частности, медалью «За служение Кузбассу» награждена начальник управления социальной защиты населения Березовского Ирина Морозова. Медаль «За веру и добро» получила Тамара Кельба — директор Мысковского детского дома-интерната. Медаль Алексея Леонова губернатор вручил Ивану Свирину, директору Малиновского психоневрологического интерната.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.