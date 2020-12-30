Став одним из пяти первых пилотных в стране, Научно-образовательный центр «Кузбасс» объединил около 1000 исследователей и десятки промышленных предприятий. Цель – внедрение передовых технологий и инноваций в угольную отрасль, транспортную систему, металлургическую и химическую промышленности, здравоохранение, экологию и образование. Опубликовано 670 научных статьей в специализированных журналах с мировым именем. Получено 58 патентов на изобретения. Это цифры. А что на практике?

Уникальный биопротез клапана сердца и протез сосуда малого диаметра. Эти разработки в рамках программы НОЦ «Кузбасс» выполнили учёные-кардиологи НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Итог большой работы был представлен в начале декабря на Всероссийской выставке ВУЗПРОМЭКСПО. И уже скоро эти медицинские изделия будут спасать жизни людей.

К примеру, новая конструкция сосудистого протеза – достижение, без преувеличения, мирового уровня. Испытания на животных завершены успешно.

Ещё одно приоритетное направление в работе НОЦ «Кузбасс» — цифровизация и роботизация угольной отрасли. Задачи проекта «Умный карьер» решают учёные нового научного центра «Цифровые технологии» КузГТУ. В настоящее время здесь трудятся над разработкой беспилотных роботизированных карьерных самосвалов.

И это лишь два из десятка направлений, реализуемых в рамках кейса НОЦ «Кузбасс». Центр выполнил все поставленные перед ним задачи в уходящем году. В ближайших планах — новые проекты, в том числе профориентация школьников в науку. А также работа над комплексной научно-технической программой полного инновационного цикла «Чистый уголь – зелёный Кузбасс».

Автор: Сергей Ищенко