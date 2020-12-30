В Ленинске-Кузнецком компания «СУЭК-Кузбасс» завершила реставрацию истребителя-бомбардировщика СУ-17 М4. В ноябре крылатую машину доставили из воинской части Оренбургской области по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и Министерства обороны России. Восстановлением самолета, который весной займет место на Аллее боевой славы, занимались сотрудники завода «Сиб-Дамель». Специализация предприятия — ремонт и производство горно-шахтного оборудования. Но и с военной техникой справляются успешно.

Месяц кропотливого труда остался позади. СУ-17 М4 предстает во всей красе. Остались последние штрихи. За внешний облик отвечает Сергей Тихонов. На заводе «Сиб-Дамель» компании «СУЭК-Кузбасс», производящем горно-шахтное оборудование он работает кузнецом на молотах и прессах. Но профессий в арсенале немало и художественный опыт имеется. Однако работать с объектом, который занимает две трети цеха, еще не доводилось.

Разбираться в особенностях авиационной техники сотрудникам «Сиб-Дамеля» пришлось на ходу. В ноябре откомандированные в воинскую часть в Оренбургской области они поразили военных тем, что без чертежей всего за 3 дня демонтировали списанный СУ-17, чтобы можно было перевезти его в Ленинск-Кузнецкий. Уже в родном заводском цехе рабочие шлифовали, ремонтировали, и, наконец-то, вновь вернули самолету снятые ранее хвост и крылья. Контрольная сборка показала — все работы проведены правильно.

Оценить работу приехал первый заместитель главы Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов. В мастерстве и профессионализме коллектива никогда не сомневался. Именно «Сиб-Дамель» пару лет назад реконструировал 5 из восьми единиц техники, установленных в городе на Аллее боевой славы. Но с самолетом задача была сложнее.

СУ-17 — легендарный истребитель-бомбардировщик. Первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности. Единственный из отечественных самолетов, с первого до последнего дня участвовавший в войне в Афганистане. На вооружении в нашей стране стоял три десятилетия. А в некоторых странах и теперь на службе.

У этого СУ-17 теперь постоянным аэродромом станет Аллея боевой славы в Ленинске-Кузнецком. Крылатую машину планируют установить к 1 мая, и кажется, она улыбается в предвкушении встречи.